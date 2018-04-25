ЦСКА — 95 лет! Пресс-конференция в «Советском спорте» (видео)

Армейский спорт многие годы ковал истинную славу не только спорту высших достижений, но также основал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр. ЦСКА — это гордость российского спорта, бренд с мировым именем.