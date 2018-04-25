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ЦСКА — 95 лет! Пресс-конференция в «Советском спорте» (видео)
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ЦСКА — 95 лет! Пресс-конференция в «Советском спорте» (видео) 

SovSport.Ru 1 час назад
Армейский спорт многие годы ковал истинную славу не только спорту высших достижений, но также основал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр. ЦСКА — это гордость российского спорта, бренд с мировым именем.
В ЦСКА воспитано не одно поколение великих мастеров, которые защищают честь нашего советского и российского спорта. Кто даже в современной России не знает Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, Сергея Тараканова, Арменака Алачачана? Вся страна гордится Еленой Вяльбе и Еленой Исинбаевой, Виктором Аном и Альбиной Ахатовой, Светланой Хоркиной и Ульяной Кайшевой. Самый титулованный и крупный спортивный клуб мира продолжает приносить достойные награды нашей стране.
В пресс-центре "Советского спорта" проходит пресс-конференция руководителей ЦСКА.
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