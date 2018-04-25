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Девятилетний участник из Косино-Ухтомского победил на соревнованиях по восточным смешанным единоборствам
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Девятилетний участник из Косино-Ухтомского победил на соревнованиях по восточным смешанным единоборствам 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Первое место на соревнованиях по восточным смешанным единоборствам занял Слава Чибизов. Девятилетний житель Косино-Ухтомского района стал обладателем бело-желтого пояса. Соревнования проходили в Реутове. По результатам этого спортивного мероприятия и после сдачи экзамена на 9 кю юный участник получил пояс этого цвета.
Вячеслав посещает Детско-юношескую школу боевых искусств, которая расположена в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении столицы «Школа № 2031». Занятия проводятся в специализированном зале школы.
Тренирует и готовит к состязаниям Вячеслава заслуженный мастер спорта РФ, чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Денис Гаврилов. Смешанными единоборствами юный спортсмен занимается второй год.
Отметим, что Детско-юношеский клуб боевых искусств основан еще в 1986 году. Филиалы клуба находятся в Рязанском, Косино-Ухтомском, Новокосине, Сокольниках, Ивановском.
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