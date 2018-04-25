Девятилетний участник из Косино-Ухтомского победил на соревнованиях по восточным смешанным единоборствам

Первое место на соревнованиях по восточным смешанным единоборствам занял Слава Чибизов. Девятилетний житель Косино-Ухтомского района стал обладателем бело-желтого пояса. Соревнования проходили в Реутове. По результатам этого спортивного мероприятия и после сдачи экзамена на 9 кю юный участник получил пояс этого цвета.

Вячеслав посещает Детско-юношескую школу боевых искусств, которая расположена в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении столицы «Школа № 2031». Занятия проводятся в специализированном зале школы.

Тренирует и готовит к состязаниям Вячеслава заслуженный мастер спорта РФ, чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Денис Гаврилов . Смешанными единоборствами юный спортсмен занимается второй год.

Отметим, что Детско-юношеский клуб боевых искусств основан еще в 1986 году. Филиалы клуба находятся в Рязанском, Косино-Ухтомском, Новокосине, Сокольниках, Ивановском.