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Кавазашвили рассказал, что Салах сделает со сборной России
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Кавазашвили рассказал, что Салах сделает со сборной России 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили объяснил, как сборной России сдерживать египетского нападающего Мохамеда Салаха на Чемпионате Мира-2018.
"Был такой футболист — Эдуард Стрельцов. Когда «Торпедо» играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: «Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвёт всех нас». Точно так же с Салахом.
У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой — эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придётся всё бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведёт нашу оборону до рвоты. Есть ещё вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передаёт игрока напарнику.
На сегодняшний день в моём списке лучших футболистов мира первое место занимает Лионель Месси, второе — Криштиану Роналду, третье место — Мохамед Салах. Чемпионат мира покажет, кто из этой тройки получит «Золотой мяч», — приводят слова Кавазашвили российские СМИ.
В нынешнем сезоне 25-летний Салах провел 47 матчей за «Ливерпуль» и забил 43 гола.
Напомним, что матч ЧМ-2018 Россия — Египет состоится 19 июня.
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