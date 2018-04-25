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Боксеры из Тимирязевки стали призерами студенческих спортивных игр
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Боксеры из Тимирязевки стали призерами студенческих спортивных игр 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Сборная команда Тимирязевской академии по боксу успешно выступила на Московских студенческих спортивных играх. Мероприятие прошло в спортивном комплексе МГТУ им. Баумана. В нем приняли участие спортсмены-любители из 20 университетов. По словам представителя Тимирязевки Ирины Батуевой, студенты главного аграрного заняли третье общекомандное место.
— По результатам личного зачета золота удостоились Владимир Стрыгин, Ислам Хамхоев и Тимофей Костылев, — дополнила Батуева.
Подготовкой спортсменов из Тимирязевки к участию в престижных соревнованиях занимались профессор кафедры физической культуры Евгений Беликов и старший преподаватель Анатолий Малинин. (мю)
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