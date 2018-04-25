Сегодня в Севастополе могут выбрать бизнес-омбудсмена

Председатель постоянного комитета законодательного собрания города Севастополя по экономике Татьяна Лобач сегодня подает три кандидатуры на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Севастополе для рассмотрения в законодательном собрании.

«Вы знаете, что я прилагаю все усилия на протяжении трех лет, чтобы институт уполномоченного по правам предпринимателей в Севастополе был создан, — рассказала Лобач. — И что мы видим? Он не выбирается только по той причине, что кандидатура, которая выдвигается не устраивает определенный блок депутатов, как правило, из «команды Алексея Чалого ». Я надеюсь, что сегодня уполномоченный буден выбран — сегодня последний срок подачи документа. Я опять подаю кандидатуры, на этот раз их три. Надеюсь, что выберут достойного».

Напомним, что вопрос создания института бизнес-омбудсмена в Севастополе обсуждается уже три года. Выборы уполномоченного по правам предпринимателей неоднократно срывались: ни один кандидат так и не набрал необходимых 13 голосов.