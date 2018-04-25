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«Во мне что-то есть?» Кокетство Джикии на тренировке
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«Во мне что-то есть?» Кокетство Джикии на тренировке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в сториз своего Инстаграма опубликовал ролик с тренировки, на которой он занимался по индивидуальной программе. Игрок обороны продолжает восстанавливаться от травмы крестообразной связки, полученной в январе во время одного из товарищеских матчей красно-белых.
В записи Джикия обратился к подписчикам: «Что-то во мне есть, как считаете?» При этом он фактически не оставил им выбора, предоставив на выбор два варианта: «Да» и «100 процентов».
Напомним, в первой части сезона Джикия принял участие в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 1 гол и получив 8 желтых карточек.
pic.twitter.com/dn6QDOsvZ0
— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 25 апреля 2018 г.
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