В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях завершился конкурс «Пасха Красная»

В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях с 5 марта по 15 апреля прошел творческий конкурс «Пасха Красная». На конкурс было принесено более 40 работ, лучшие из них были выделены и награждены грамотами и сладкими подарками.

— В категории 5–6 лет грамоты получили Анастасия Куликова и Оля Машникова, разделившие первое место, Мария Хакимова и Миша Лузгин, занявшие второе место. В категории 7 лет на первом месте также оказались два участника: Софья Рыжова и Серафим Ермолов. В категории 8 лет на первом месте расположились Виктория Семенова и Мария Бунчук, на втором — Матвей Иванов , — рассказали в храме.

Отмечается, что в категории 9 лет первое место заняли Арина Машникова и Иван Предко, второе — Дарья Федоренко и Дарья Никитина. В категории 10–12 лет на первом месте расположилась Екатерина Ермолова, а на втором — Андрей Николаев

— Помимо этого, победителями конкурса во взрослой возрастной категории стали Екатерина Астапова и Анжела Бунчук, а в номинации «Самый младший участник» грамоту получила Мария Предко, которой исполнилось всего 3,5 года, — уточнил сотрудник храма.

Также в номинации «Коллективная работа» грамота досталась 2 «В» классу школы № 2053. (вт)