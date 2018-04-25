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В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях завершился конкурс «Пасха Красная»
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В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях завершился конкурс «Пасха Красная» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях с 5 марта по 15 апреля прошел творческий конкурс «Пасха Красная». На конкурс было принесено более 40 работ, лучшие из них были выделены и награждены грамотами и сладкими подарками.
— В категории 5–6 лет грамоты получили Анастасия Куликова и Оля Машникова, разделившие первое место, Мария Хакимова и Миша Лузгин, занявшие второе место. В категории 7 лет на первом месте также оказались два участника: Софья Рыжова и Серафим Ермолов. В категории 8 лет на первом месте расположились Виктория Семенова и Мария Бунчук, на втором — Матвей Иванов, — рассказали в храме.
Отмечается, что в категории 9 лет первое место заняли Арина Машникова и Иван Предко, второе — Дарья Федоренко и Дарья Никитина. В категории 10–12 лет на первом месте расположилась Екатерина Ермолова, а на втором — Андрей Николаев.
— Помимо этого, победителями конкурса во взрослой возрастной категории стали Екатерина Астапова и Анжела Бунчук, а в номинации «Самый младший участник» грамоту получила Мария Предко, которой исполнилось всего 3,5 года, — уточнил сотрудник храма.
Также в номинации «Коллективная работа» грамота досталась 2 «В» классу школы № 2053. (вт)
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