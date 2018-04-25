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Самому старшему участнику компьютерного многоборья в Воронеже 84 года
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Самому старшему участнику компьютерного многоборья в Воронеже 84 года 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Победители регионального этапа поборются за звание лучшего на всероссийском уровне в Пятигорске. А вот воронежские пенсионеры удачно осваивают современные технологии. В Воронеже проходит чемпионат по компьютерному многоборью для пожилых людей. 20 бабушек и дедушек из города и области соревнуются в умении выполнять операции в текстовом редакторе, выходить в Интернет и пользоваться порталами ЖКХ и госуслуг. Важно — уложиться во время и сделать задания качественно. Двое победителей регионального этапа получат в подарок гаджеты. А в июне поборются за звание лучшего уже на всероссийском уровне в Пятигорске. Кстати, самому взрослому участнику — 84 года.
— Первый компьютер, наверное, купил давно. Но смысла от этого не было. Так как, не обучаясь, в компьютер нечего лезть. Первые уроки небольшие получил лет 5 назад. Могу последние известия посмотреть, скоро включить, там, фотокарточки я могу делать ещё, — участник компьютерного многоборья Константин Семенов. — Это всегда удобно, когда что-то можно сделать, не выходя из дома. А тем более, для людей старшего поколения. За три последних года уже обучено более 10 тыс. человек. И в этом году мы через пенсионный фонд спланировали, что должны обучить более 2 тыс. человек, — рассказал управляющий отделением пенсионного фонда России по Воронежской области Александр Меркулов.
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