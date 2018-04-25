Самому старшему участнику компьютерного многоборья в Воронеже 84 года

Победители регионального этапа поборются за звание лучшего на всероссийском уровне в Пятигорске. А вот воронежские пенсионеры удачно осваивают современные технологии. В Воронеже проходит чемпионат по компьютерному многоборью для пожилых людей. 20 бабушек и дедушек из города и области соревнуются в умении выполнять операции в текстовом редакторе, выходить в Интернет и пользоваться порталами ЖКХ и госуслуг. Важно — уложиться во время и сделать задания качественно. Двое победителей регионального этапа получат в подарок гаджеты. А в июне поборются за звание лучшего уже на всероссийском уровне в Пятигорске. Кстати, самому взрослому участнику — 84 года.