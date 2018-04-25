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Школьники Старого Крюково стали дипломантами олимпиады по латыни
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Школьники Старого Крюково стали дипломантами олимпиады по латыни 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Семиклассники школы №1528 Дмитрий Калужак, Матвей Чуприн, Лев Савельев, Александр Филимонов и Олеся Бартко приняли участие в олимпиаде по латинскому языку, которая прошла в Санкт-Петербурге.
Каак сообщили в образовательном учреждении, открытая Санкт-Петербургская олимпиада по латинскому языку и античной культуре прошла в классической гимназии №610. Участникам предлагалось перевести тексты, решить лингвистические задачи, а также расшифровать рукописи. В олимпиаде принял участие 81 учащийся школ Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
Зеленоградские ребята тщательно готовились к олимпиаде на уроках латинского языка с преподавателем Еленой Гринченко и по итогам получили дипломы о прохождении олимпиады 1 и 2-го уровней.
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