Школьники Старого Крюково стали дипломантами олимпиады по латыни

Семиклассники школы №1528 Дмитрий Калужак, Матвей Чуприн, Лев Савельев, Александр Филимонов и Олеся Бартко приняли участие в олимпиаде по латинскому языку, которая прошла в Санкт-Петербурге.

Каак сообщили в образовательном учреждении, открытая Санкт-Петербургская олимпиада по латинскому языку и античной культуре прошла в классической гимназии №610. Участникам предлагалось перевести тексты, решить лингвистические задачи, а также расшифровать рукописи. В олимпиаде принял участие 81 учащийся школ Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Зеленоградские ребята тщательно готовились к олимпиаде на уроках латинского языка с преподавателем Еленой Гринченко и по итогам получили дипломы о прохождении олимпиады 1 и 2-го уровней.