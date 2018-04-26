Представители Печатников отличились на массовых легкоатлетических кроссах

Сразу два представителя района Печатники отличились на массовых легкоатлетических кроссах, которые провели на территории усадьбы «Влахернское-Кузьминки» в конце апреля.

Участие в забегах приняли около ста спортсменов разных возрастов, такую информацию предоставили в ГБУ ЦСК «Печатники».

«В выходные на территории ЮВАО прошли сразу две спартакиады — «Спорт для всех!» и спартакиада столичных пенсионеров. Григорий Машковцев стал вторым в категории «Мужчины 18-29 лет», а Георгий Машковцев вырвал серебро в категории «Мужчины от 50-54 года, уточнили в центре.

Победители были отмечены. (то)