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Представители Печатников отличились на массовых легкоатлетических кроссах
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Представители Печатников отличились на массовых легкоатлетических кроссах 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
Сразу два представителя района Печатники отличились на массовых легкоатлетических кроссах, которые провели на территории усадьбы «Влахернское-Кузьминки» в конце апреля.
Участие в забегах приняли около ста спортсменов разных возрастов, такую информацию предоставили в ГБУ ЦСК «Печатники».
«В выходные на территории ЮВАО прошли сразу две спартакиады — «Спорт для всех!» и спартакиада столичных пенсионеров. Григорий Машковцев стал вторым в категории «Мужчины 18-29 лет», а Георгий Машковцев вырвал серебро в категории «Мужчины от 50-54 года, уточнили в центре.
Победители были отмечены. (то)
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