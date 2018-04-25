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Бейл: Вы не можете ничего исключать в футболе
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Бейл: Вы не можете ничего исключать в футболе 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Реала» Гарет Бейл прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария».
«Вы не можете ничего исключать в футболе. В настоящее время я играю за «Реал», и мне это нравится. «Бавария» имеет фантастический состав и команда всегда была одной из самых успешных в Европе.
Думаю, у меня есть потенциал для дальнейшего роста. Честно говоря, я всегда хочу большего. Больше игр и больше голов», — приводит слова Бейла ESPN.
В текущем сезоне Бейл забил 11 мячей в 22 матчах испанской Примеры.
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