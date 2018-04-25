Бейл: Вы не можете ничего исключать в футболе

«Вы не можете ничего исключать в футболе. В настоящее время я играю за «Реал», и мне это нравится. «Бавария» имеет фантастический состав и команда всегда была одной из самых успешных в Европе.

Думаю, у меня есть потенциал для дальнейшего роста. Честно говоря, я всегда хочу большего. Больше игр и больше голов», — приводит слова Бейла ESPN.

В текущем сезоне Бейл забил 11 мячей в 22 матчах испанской Примеры.