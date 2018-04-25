«Атлетик» готов выполнить условия «МЮ» по трансферу Эрреры

По информации источника, «Атлетик» из Бильбао надеется вернуть его по окончании сезона.

Эррера отказал «Атлетико» и «Милану» ради возвращения в Бильбао

Отмечается, что новым наставником команды станет бывший рулевой «Севильи» Эдуардо Бериццо, который попросил руководство вернуть 28-летнего полузащитника «МЮ». Источник уверяет, что клуб из примеры готов удовлетворить финансовые требования «Юнайтед», который приобрел его за 36 млн евро.

Напомним, Эррера выступал за испанский клуб с 2011 по 20144 гг.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «красных дьяволов» 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.