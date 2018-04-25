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«Атлетик» готов выполнить условия «МЮ» по трансферу Эрреры
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«Атлетик» готов выполнить условия «МЮ» по трансферу Эрреры 

Советский спорт 2 часа назад
По информации источника, «Атлетик» из Бильбао надеется вернуть его по окончании сезона.
Эррера отказал «Атлетико» и «Милану» ради возвращения в Бильбао
Отмечается, что новым наставником команды станет бывший рулевой «Севильи» Эдуардо Бериццо, который попросил руководство вернуть 28-летнего полузащитника «МЮ». Источник уверяет, что клуб из примеры готов удовлетворить финансовые требования «Юнайтед», который приобрел его за 36 млн евро.
Напомним, Эррера выступал за испанский клуб с 2011 по 20144 гг.
В нынешнем сезоне хавбек провел за «красных дьяволов» 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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