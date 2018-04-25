Лебедей-шипунов, серых гусей и уток-«пингвинок» выпустят в Царицынские пруды 1 мая

Парк «Царицыно» 1 мая откроет летний сезон, сообщили в пресс-службе парка. «Во вторник, 1 мая, в „Царицыне“ заработают лодочная станция, танцевальная и спортивные площадки, летние веранды большинства кафе, в Царицынские пруды выпустят редкие виды водоплавающих птиц, а на новом футбольном поле состоится чемпионат по мини-футболу на кубок музея-заповедника „Царицыно“ между сборными работников культуры», — говорится в сообщении. Как уточняется, на футбольных матчах команды сразятся за спортивный кубок, который музей-заповедник специально заказал к этому событию. На новое футбольное поле выйдут сборные музея «Царицыно», Парка Горького, департамента культуры Москвы, библиотек и культурных центров. Добавляется, что с 1 мая в парке заработает не только новое футбольное поле, но и несколько спортплощадок — в том числе для игр в бадминтон и workout-зал под открытым небом с тренажерами для людей старшего возраста. Помимо этого откроется многофункциональный комплекс для пляжного волейбола и гандбола — с ночным освещением и обогреваемой раздевалкой с душем. Также откроется Царицынская танцплощадка, где в первый же день пройдут танцевальный мастер-класс и открытый урок по историко-бытовым и бальным танцам.

«1 мая в 10:00 начнут работать лодочные станции, где традиционно можно будет арендовать весельную лодку или катамаран, а в Царицынские пруды выпустят водоплавающих птиц. Помимо традиционных лебедей-шипунов и серых гусей, все лето в парке можно будет наблюдать четырех индийских бегунов — уток, которых еще называют «пингвинками» из-за особенно прямой осанки», — пояснили в пресс-службе. Там также отметили, что в новом сезоне музей-заповедник «Царицыно» ждет ряд обновлений. «В июне появятся новые киоски для продажи кофе и мороженого, новая парковая мебель и новая навигационная система. 1 июня в палисаднике между Первым и Вторым оранжерейными корпусами откроется „Сад лекарственных растений“ с редкими и действительно целебными травами и кустарниками, а в июле начнется и продлится до конца лета фестиваль „Дачное Царицыно“, посвященный традиционным дачным развлечениям, Серебряному веку и знаменитым царицынским дачникам, жившим здесь в конце XIX — начале XX веков», — пояснили в пресс-службе.