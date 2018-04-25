В Бутурлиновке стартовали отборочные соревнования на чемпионат России по боксу 

Первенство посвятили памяти погибшего в Сирии воронежского лётчика Романа Филипова. В Бутурлиновке на несколько дней собрались самые сильнейшие юные боксёры из 24 регионов страны. Там проходят отборочные соревнования на чемпионат России. Их посвятили памяти лётчика, Героя России Романа Филипова, погибшего в Сирии. По мнению организаторов, подвиг нашего земляка является достойным примером для молодёжи. На открытии турнира присутствовали жена и дочь Романа Филипова. Соревнования продлятся несколько дней. В Бутурлиновку приехали спортсмены по 15-16 лет, но все они уже опытные, занимаются боксом не первый год и имеют разряды не ниже первого.
— В своих регионах отобрались сильнейшие, потому что ехать на Всероссийские соревнования, нужно быть подготовленным. И те ребята, которые здесь участвуют, действительно, и технику показывают, и тактику, уже почти взрослый бокс, хотя они ещё старшие юноши, у них весь бокс впереди, — отметил главный судья соревнований Сергей Козлов.