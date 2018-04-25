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Школьницы из Кузьминок отличились на гимнастическом турнире
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Школьницы из Кузьминок отличились на гимнастическом турнире 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Юные жительницы Кузьминок, обучающиеся в секции художественной гимнастики «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» приняли участие в открытом клубном турнире по художественной гимнастике «Грация Teenager CUP».
— Результаты соревнований: первое место заняли две наши воспитанницы, второе — одна воспитанница. Большое спасибо талантливому тренеру, под руководством которого занимаются наши спортсменки, мастеру спорта по художественной гимнастике Диляре Абильваап, — сказали в администрации школы.
Гимнастки с нетерпением ждут новых соревнований, на которых они планируют выступать с обручами и скакалками. (вт)
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