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«Бавария» — «Реал Мадрид». Видеопрогноз Алексея Андронова
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«Бавария» — «Реал Мадрид». Видеопрогноз Алексея Андронова 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Реал Мадрид» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на победу мюнхенцев.
Первый полуфинал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» — матч, который ждут абсолютно все, матч, который очень многое должен определить в судьбе Юппа Хайнкеса, тренировавшего и «Баварию», и «Реал». Мы помним, что с «Баварией» ему удалось сделать требл, хоть это было уже достаточно давно, но по ходу нынешнего сезона «Бавария» снова вернулась к кандидатуре Юппа Хайнкеса, и верит в то, что он может добиться хорошего результата.
Я думаю, что абсолютно правы букмекеры в оценке способностей «Баварии» — она фаворит этого матча. Матч домашний, она выложится полностью, а вот «Реал» не факт, что будет в Мюнхене играть на победу. Поэтому я думаю, что коэффициент 2,01 на победу мюнхенской «Баварии» — это то, что нужно для этой встречи. Хорошей вам игры.
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