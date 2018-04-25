«Чемпионат» организует благотворительный забег для профессионалов и любителей

Спортивный портал «Чемпионат» и сеть фитнес-клубов World Class совместно с «Русфондом» организуют благотворительный забег «На одном дыхании».

2 июня в парке на Поклонной горе в Москве более 1500 спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Бегуны на длинные дистанции могут стать участниками полумарафона. Любители бега и здорового образа жизни могут ограничиться 10 км. Для самых спортивных семей мы подготовили «Детские забеги» на 1 км и 500 м. Регистрация уже открыта на специальной странице.

Мы приглашаем всех не только получить удовольствие от забега, но и сделать доброе дело — все собранные при регистрации средства перечисляются на лечение четырехлетнему Саше Истомину. У мальчика врожденный порок сердца, для его спасения нужна операция на сердце стоимостью 259 853 рублей. Помогите Саше! Бегите вместе с «Чемпионатом»!