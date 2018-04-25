Лучших молодых пловцов соберет турнир в спорткомплексе на Ленинградском шоссе

Первый этап соревнований «День стайера» на призы спортивного клуба «Динамо» по плаванию пройдет в бассейне на Ленинградском шоссе.

«В 50-метровом бассейне «Динамо» на Водном стадионе пройдёт 1-й этап соревнований среди юношей и девушек. Среди задач турнира — приобретение соревновательного опыта юными спортсменами, выполнение разрядных нормативов, обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами», — говорится на официальном сайте спорткомплекса «Динамо» на Водном стадионе.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены возрастных групп: младшая (девушки 9-10 лет и юноши 9-10, 11-12 лет), средняя (девушки 11-12 лет и юноши 13-14 лет), старшая (девушки 13-14 лет и юноши 15-16 лет), юниоры, юниорки (девушки 15-17 лет и юноши 17-18 лет).

Ожидаемое число участников — до 200 человек. Напомним, бассейн «Динамо» на Водном стадионе расположен по адресу: Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53. (ео)