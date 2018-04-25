Курская «Инвента» вернула серию за седьмое место в российской Премьер-лиге в Казань

Победив во вторник на паркете спортивно-концертного комплекса «Казаночку» из Казани — 80:68 во втором матче серии за 7-8-е места чемпионата России в женской Премьер-лиге, курская «Инвента» сравняла счёт в серии — 1:1 Начало встречи было за баскетболистками из столицы Татарстана, которые на 2-й минуте вели — 2:5. После двух точных попаданий Елизаветы Шабановой курянки на 4-й минуте впервые вышли вперёд — 8:6, но на 6-й минуте опять уступали — 8:12. Впрочем, «качели» продолжались недолго. При счёте 14:14 на 8-й минуте последовали точное попадание ценой в два очка капитана «Инвенты» Евгении Фролкиной и трёхочковые броски Ксении Нестеровой и той же Евгении Фролкиной, и на 9-й минуте курская команда опережала соперниц уже на 8 очков — 22:14. На последней минуте периода «Казаночка» сумела сократить разрыв вдвое — 23:19, но на 16-й минуте хозяйки паркета убежали от конкуренток на 10 очков — 34:24, на 19-й — на 11 — 39:28, 41:30. Под занавес четверти Варвара Псарёва отыграла два очка, и на большой перерыв команды ушли при счёте 41:32.

На 24-й минуте счёт стал уже 50:37, а на 26-й «Инвента» достигла максимального в ходе этой встречи преимущества в 15 очков — 54:39. Однако во второй половине периода, когда гости после «тайм-аута», взятого их наставником Дмитрием Донсковым , активизировались в атаках, наши девчата занервничали, и в итоге третий период остался за «Казаночкой» — 17:20. Заключительная четверть началась при счёте 58:52, но к 37-й минуте курские девчата снова увеличили разрыв до 14 очков — 74:60, после чего уверенно довели матч до победы — 80:68.

Самыми полезными игроками в составах команд стали: у «Инвенты» — Елизавета Шабанова (23 очка + 12 подборов + 0 атакующих результативных передач), Анна Буровая (15+4+6), Юлия Козик (11+4+0) и Ольга Фролкина (11+2+2), у «Казаночки» — Александра Столяр (14+3+2), Варвара Псарёва (12+2+3), Диана Федотова (12+2+2), капитан команды Елена Ворожцова (10+2+1) и американская легионерка Кэссиди Сиерра Бердик (9+11+4).

Победитель серии теперь определится в Казани, где 27 апреля в 18.00 состоится третий решающий матч, который станет для этих команд завершающим в нынешнем чемпионате.

А вот обладатель 5-го места стал известен уже во вторник. Обыграв у себя в Москве во Дворце спорта «Крылатское» команду «Спапта энд К» из подмосковного города Видное — 78:74, столичная «МБА» победила в серии за 5-6-е места — 2:0. Во вторник в Оренбурге стартовала серия за 3-4-е места, которая продлится до трёх побед одной из команд. В первой встрече местная «Надежда» разгромила «Енисей» из Красноярского края — 109:70 и повела в серии — 1:0. Второй матч эти команды проведут там же сегодня, 25 апреля, в 17.00 «по Москве».

Олег Столбецов