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«Матч ТВ» запускает проект «География сборной», об игроках сборной России
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«Матч ТВ» запускает проект «География сборной», об игроках сборной России 

SPORT24.ru 1 час назад
Первый выпуск посвящен Роману Зобнину.
Задача проекта как можно подробнее представить российскому зрителю каждого из игроков сборной. 25 апреля в 16:25 в премьерном выпуске документального цикла «География сборной» зрители «Матч ТВ» познакомятся поближе с полузащитником сборной России Романом Зобниным.
Съемки проходили на родине футболиста в Иркутске. Зрители увидят где находился деревянный дом, в котором прошло его детство и узнают, что такое иркутский футбол в минус 30. Также в премьерном выпуске будет рассказано какие трудности пришлось преодолеть футболисту, чтобы попасть в сборную команду страны, почему Роман не решался первым знакомиться с девушками и что он считает своим «местом силы».
Зобнин рассказал в интервью, как он восстанавливался после тяжелой травмы колена. Полузащитник ФК «Спартак» не был уверен, что вернется на прежний уровень, но нашлись люди, которые помогли ему восстановиться и не упасть духом.
В секции Роман занимался с ребятами на три года старше его. О Романе Зобнине расскажут его первый тренер, родители, бабушка, брат, учителя, друзья, коллеги и болельщики. Родной брат Романа признался, что полузащитник сб. России должен был стать летчиком, не свяжи он свою жизнь с большим футболом. Также зрители познакомятся с женой Романа, которая расскажет об их истории любви.
Смотрите премьерный выпуск документального цикла «География сборной» об игроках сборной России и их родных городах 25 апреля в 16:25 на «Матч ТВ».
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