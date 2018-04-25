Сон Хын Мин в третий раз признан лучшим футболистом Азии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, сообщает пресс-служба «шпор» в официальном «твиттере» клуба.

Футболист получает эту награду уже в третий раз за карьеру.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 12 забитыми мячами.

Сон выступает за сборную Южной Кореи, в составе которой летом отправится на чемпионат мира–2018. Корейцам на групповом этапе турнира предстоит встретиться с Германией, Швецией и Мексикой.