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Сон Хын Мин в третий раз признан лучшим футболистом Азии
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Сон Хын Мин в третий раз признан лучшим футболистом Азии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, сообщает пресс-служба «шпор» в официальном «твиттере» клуба.
Футболист получает эту награду уже в третий раз за карьеру.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 12 забитыми мячами.
Сон выступает за сборную Южной Кореи, в составе которой летом отправится на чемпионат мира–2018. Корейцам на групповом этапе турнира предстоит встретиться с Германией, Швецией и Мексикой.
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