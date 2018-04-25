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Мауро Икарди: Спокойно воспринимаю интерес «Челси» и «Реала»
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Мауро Икарди: Спокойно воспринимаю интерес «Челси» и «Реала» 

Советский спорт 1 час назад
«Всегда приятно слышать, что тобой интересуются другие клубы. Почему я остался в „Интере“? Это мой дом. Я с детства мечтал выступать здесь.
Я спокойно воспринимаю интерес »Реала" и «Челси». Меня больше интересуют задачи «Интера». Я не в состоянии предсказывать будущее. Мне нравится говорить о настоящем", — цитирует аргентинца Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Реал» пытался пригласить Икарди этой зимой.
В нынешенм сезоне 25-летний нападающий провел «Интер» 32 матча, забил 26 голов и отдал 1 голевую передачу.
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