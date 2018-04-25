Ещё
Каррера, Спартак, Ливерпуль, Манчини — комментарии читателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера, Спартак, Ливерпуль, Манчини — комментарии читателей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Новый провал «Спартака», «Ливерпуль» феерит в ЛЧ, а Манчини дошёл до церкви. Это и другое в комментариях читателей.
ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА — «Краснодар» jshweik: — Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.
«Спартак» облажался. Каррера теряет команду? dagestan11: — Насколько тяжело притащить на матч с «Ростовом» взрослую свинью на трибуны и на 32-й минуте бросить её на поле?
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2 coxswain16: — У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-ых. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!
Кафельников: «Ливерпуль» в матче с «Ромой» играет, как «Спартак» в лучшие годы marty-mcfly: — «Рома» играет как «Спартак» в лучшие годы.
А. Егоров: удар Гранквиста в голову Витиньо — несчастный случай iman19801980: — Идут двое белых полицейских по кварталу, в котором живет белое население. Видят-лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один коп другому: Какое жестокое самоубийство!
Будогосский: решение отстранить Чистякова неверное, это хороший судья kpmed: — Чистяков: решение отстранить Будогосского неверное, это хороший руководитель. Будогосский: спасибо, братан!
Гинер: думаю, это последний сезон Игнашевича. Березуцкие, надеюсь, продолжат zizuizpitera: — В последнем туре, в торжественной обстановке, Гинер лично выручит трудовую книжку Игнашевичу!
5:2 в полуфинале Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль» alexsochi77: — Сборная России может заказывать похоронный марш.
Каррера или Манчини: кто из них больше подходит «Ювентусу»? moriarti-djeims: — Ну Карреру в данный момент больше «Старая свиньора» интересует… dmitrybelikoff: — Леонид Викторыч, Ваш выход!))))
Тренер Швеции: если Ибрагимович хочет вернуться, он должен связаться со мной firest0rm: — Ибрагимович: если тренер хочет поехать со мной на ЧМ, то он должен связаться со мной.
Источник: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри dachik: — Да-да, а Каррера отказал «Юве», потому что хочет тренировать Комбарова.
«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве — 1:3 amkarperm59: Массимо, с днём рождения. Ты погасил свечи, Загадал желание Чемпионству сказал Давай, до свидания.
Манчини перед матчем с «Арсеналом» помолился и принял причастие в церкви ieronim123: — Во имя отца, сына, и святого Дзюбы…
Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата. Не унываем! captain: — Локомотив, ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар: — Возьмите чемпионство. — Нет, что вы, вам нужнее. Предложите другому клубу. — «Зенит», вы не хотите? Нет? Ну ладно. — «Краснодар», а вам? — Не, нам рано пока. — ЦСКА, догоните? — Да, мчимся к кубку на скоростных Игнашевиче и Березуцких. — «Спартак», ну вы то брать будете? — Спартааааак, ну куда вас опять не в ту сторону понесло. — «Локомотив»? — Не, сейчас брать не будем, а, может, и вообще не будем. А вы всем уже предложили?
Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную lexa2070: — Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.
Ещенко: где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала ЛЧ! neron2014: — Если «Тосно» Кубок возьмёт, можно будет сказать, что проиграли будущему обладателю Кубка!
Чемпионат.com: последние новости
Пилот Red Bull Air Race – о скорости, катастрофах, санкциях и России «Чемпионат» организует благотворительный забег для профессионалов и любителей Тернавский: нужно, чтобы на Салахе висело два защитника сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду31
Казелина поразила фотографиями с отдыха25
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото8
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение