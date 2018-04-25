Каррера, Спартак, Ливерпуль, Манчини — комментарии читателей

Новый провал «Спартака» , «Ливерпуль» феерит в ЛЧ, а Манчини дошёл до церкви. Это и другое в комментариях читателей.

ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА — «Краснодар» jshweik: — Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.

«Спартак» облажался. Каррера теряет команду? dagestan11: — Насколько тяжело притащить на матч с «Ростовом» взрослую свинью на трибуны и на 32-й минуте бросить её на поле?

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2 coxswain16: — У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-ых. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!

Кафельников: «Ливерпуль» в матче с «Ромой» играет, как «Спартак» в лучшие годы marty-mcfly: — «Рома» играет как «Спартак» в лучшие годы.

А. Егоров: удар Гранквиста в голову Витиньо — несчастный случай iman19801980: — Идут двое белых полицейских по кварталу, в котором живет белое население. Видят-лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один коп другому: Какое жестокое самоубийство!

Будогосский: решение отстранить Чистякова неверное, это хороший судья kpmed: — Чистяков: решение отстранить Будогосского неверное, это хороший руководитель. Будогосский: спасибо, братан!

Гинер: думаю, это последний сезон Игнашевича. Березуцкие, надеюсь, продолжат zizuizpitera: — В последнем туре, в торжественной обстановке, Гинер лично выручит трудовую книжку Игнашевичу!

5:2 в полуфинале Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль» alexsochi77: — Сборная России может заказывать похоронный марш.

Каррера или Манчини: кто из них больше подходит «Ювентусу»? moriarti-djeims: — Ну Карреру в данный момент больше «Старая свиньора» интересует… dmitrybelikoff: — Леонид Викторыч, Ваш выход!))))

Тренер Швеции: если Ибрагимович хочет вернуться, он должен связаться со мной firest0rm: — Ибрагимович: если тренер хочет поехать со мной на ЧМ, то он должен связаться со мной.

Источник: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри dachik: — Да-да, а Каррера отказал «Юве», потому что хочет тренировать Комбарова.

«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве — 1:3 amkarperm59: Массимо, с днём рождения. Ты погасил свечи, Загадал желание Чемпионству сказал Давай, до свидания.

Манчини перед матчем с «Арсеналом» помолился и принял причастие в церкви ieronim123: — Во имя отца, сына, и святого Дзюбы…

Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата. Не унываем! captain: — Локомотив, ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар: — Возьмите чемпионство. — Нет, что вы, вам нужнее. Предложите другому клубу. — «Зенит» , вы не хотите? Нет? Ну ладно. — «Краснодар», а вам? — Не, нам рано пока. — ЦСКА, догоните? — Да, мчимся к кубку на скоростных Игнашевиче и Березуцких. — «Спартак», ну вы то брать будете? — Спартааааак, ну куда вас опять не в ту сторону понесло. — «Локомотив»? — Не, сейчас брать не будем, а, может, и вообще не будем. А вы всем уже предложили?

Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную lexa2070: — Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.

Ещенко: где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала ЛЧ! neron2014: — Если «Тосно» Кубок возьмёт, можно будет сказать, что проиграли будущему обладателю Кубка!