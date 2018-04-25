Булыкин: у Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что защитникам национальной команды будет тяжело противостоять полузащитнику Египта Мохамеду Салаха на чемпионате мира — 2018.

«У Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело его закрыть. Ему нужно всего пару секунд, чтобы открыться и пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет. Обязательно нужна коллективная подстраховка. Салах — игрок самого высокого уровня, который за сезон забивает столько, сколько не каждый нападающий за всю карьеру.