Булыкин: у Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело 

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что защитникам национальной команды будет тяжело противостоять полузащитнику Египта Мохамеду Салаха на чемпионате мира — 2018.
«У Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело его закрыть. Ему нужно всего пару секунд, чтобы открыться и пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет. Обязательно нужна коллективная подстраховка. Салах — игрок самого высокого уровня, который за сезон забивает столько, сколько не каждый нападающий за всю карьеру.
В Европе защитники отличаются от российских, они быстрее и техничнее. Я играл с Вертонгеном в «Аяксе». Он не был грязным защитником, все мячи отбирал и грамотно страховал. Против Салаха тактика мелкого фола не поможет. Нужно не давать ему развернуться и ни на секунду его не выпускать. Необходимо следить за его открываниями. Иногда даже защитники мирового уровня ошибаются, а с Салахом не нужно даже ошибаться, просто дайте ему две секунды и он забьёт», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.