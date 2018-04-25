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Начальник ЦСКА: Германия — команда придирчивая, база в Ватутинках будет готова
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Начальник ЦСКА: Германия — команда придирчивая, база в Ватутинках будет готова 

Советский спорт 57 минут назад
Начальник ЦСКА Артем Громов поздравил армейский клуб с 95-летием.
«ЦСКА в начале новых побед и свершений. За 5 лет армейцы увеличили свою географию от Калининграда до Сахалина. У ЦСКА числится 29 спортивных команд и более чем 170 спортивных объектов.
Более того, ЦСКА принимает участие в подготовке к чемпионату мира-2018. База в Ватутинках, на которой будет базироваться сборная Германии, построена с нуля. Вся инфраструктура будет готова к лету. Германия — команда придирчивая. В этом году на базу три раза приезжала инспекция», — рассказал Громов.
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