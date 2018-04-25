Arduino: как превратить ЖК-монитор в градусник

Электронный конструктор Arduino весьма популярен среди талантливых подростков и любознательных взрослых. Сегодня мы разберем, как с его помощью превратить обычный ЖК-дисплей в метеостанцию.

Как настроить ЖК-дисплей

Если вы хотите управлять ЖК-дисплеем с помощью Arduino, вам будут нужны, помимо самого конструктора и монитора, соединительный кабель, потенциометр и макетная плата Breadboard. Однако в интернете вы найдете множество практичных и доступных наборов Arduino, в которых все эти компоненты уже есть. Сначала соедините все компоненты — как показано на рисунке — с Arduino и запустите Arduino IDE.

Во-первых, вы должны добавить команду #include (без кавычек) в код для импорта библиотеки LiquidCrystal.

Затем вам понадобится определить ЖК-дисплей командой «LiquidCrystal lcd (7, 8, 9, 10, 11, 12)»;. При необходимости вам нужно будет отрегулировать используемые в команде контакты.

Вы должны запустить свой ЖК-дисплей в void setup (). Это можно сделать, например, с помощью команды «lcd.begin (16, 2);».

Теперь вы можете протестировать ЖК-дисплей. С помощью команды «lcd.print (»Hello, World!»);» слова «Hello, World!» — как в этом примере — будут показаны на дисплее. С помощью команды «lcd.setCursor (0, 1)»; вы можете менять курсор. Обратите внимание, однако, что компьютер всегда начинает отсчет с 0. С помощью команды «lcd.clear ();». Вы можете удалить все записанные на ЖК-дисплее данные. Arduino: как сделать термометр После того, как вы поработали со своим ЖК-дисплеем, вы можете самостоятельно сделать небольшой термометр. Для этого вам также будет нужен NTC и резистор 10 кОм.

Подключите все компоненты, как показано на рисунке.

Теперь вам нужно в самом начале вашего кода вставить команду «int tempPin = 0;», чтобы Arduino знал, после какого (аналогового) контакта вы подключили NTC.

Затем добавьте в void loop () команду «int tempReading = analogRead (tempPin);», а затем команду «double tempK = log (10000.0 * ((1024.0 / tempReading — 1)));», и еще команду «tempK = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * tempK * tempK)) * tempK);» без кавычек. Под переменной «tempK» была задана и сохранена температура в Кельвинах.

Изменить это вы можете с помощью команды «float tempC = tempK — 273.15;» и легко конвертировать единицы измерения в Цельсии.

Теперь добавьте (все еще в void loop) команду «lcd.setCursor (0, 0);» чтобы поместить курсор в начало. После этого вам понадобится команда «lcd.print (tempC)»; для отображения температуры на дисплее. Поскольку курсор теперь всегда будет размещаться в начале, вам не нужно будет дополнительно вставлять команду lcd.clear (). Фото: компании-производители

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