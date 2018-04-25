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Где окажется Жирков? Рассказываем о вариантах
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Где окажется Жирков? Рассказываем о вариантах 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Как стало известно «СЭ», летом Юрий Жирков может сменить "Зенит" на «Краснодар». Контракт 34-летнего универсала, способного сыграть на левом фланге как в обороне, так и в средней линии, с клубом из Петербурга заканчивается в конце июня.
Не исключено, что после завершения сезона-2017/18 сине-бело-голубые сделают ветерану предложение о продлении трудовых отношений. Но в случае, если оно не последует, главным претендентом на футболиста станут «быки». По нашим данным, южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме «1+1». Сам футболист готов как остаться в Северной столице, так и переехать в Краснодар. (Вячеслав КОРОТКИН)
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