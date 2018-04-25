Кечинов: оптимальным кандидатом на позицию против Салаха мне видится Комбаров 

Бывший игрок сборной России Валерий Кечинов поделился мнением, как российской команде справиться с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом. Египтяне являются соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата мира—2018.
«Как остановить Салаха? Сыграть свою лучшую игру в обороне. Проявить концентрацию. Надеяться на то, что он не робот, что у него будет неудачный день. Как останавливали меня? Самый эффективный вариант — страховка. Одного обыграли, но сразу пришёл партнёр на помощь. Если человек встречает Салаха, то человек, который рядом, должен быть наготове. Остановить его реально.
И Месси останавливали, бывают неудачные дни. «Рома» смогла его закрыть, правда, Салаха не смогла. Это и говорит о том, что мы все люди. Оптимальным кандидатом на позицию защитника против Салаха мне видится Комбаров. Он в защитных навыках получше остальных кандидатов. Жирков сильнее в атаке, а Комбаров в защитных навыках», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.