Кечинов: оптимальным кандидатом на позицию против Салаха мне видится Комбаров

Бывший игрок сборной России Валерий Кечинов поделился мнением, как российской команде справиться с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом . Египтяне являются соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата мира—2018.

«Как остановить Салаха? Сыграть свою лучшую игру в обороне. Проявить концентрацию. Надеяться на то, что он не робот, что у него будет неудачный день. Как останавливали меня? Самый эффективный вариант — страховка. Одного обыграли, но сразу пришёл партнёр на помощь. Если человек встречает Салаха, то человек, который рядом, должен быть наготове. Остановить его реально.