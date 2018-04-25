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Завтра стадион «Самара Арена» получит заключение на соответствие проектной документации
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Завтра стадион «Самара Арена» получит заключение на соответствие проектной документации 

ТРК Губерния 48 минут назад
Заключение на соответствие стадиона «Самара Арена» проектной документации будет выдано завтра, 26 апреля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Первый тестовый матч на главном спортивном объекте областного центра состоится в субботу, 28 апреля. В рамках 35 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом». Почетными гостями первой игры на «Самара Арене» станут ветераны «Крыльев». «В первую очередь, конечно, победы, ждем победы. И эта атмосфера… Я уже представляю, я, конечно, рад и счастлив, что мне придется присутствовать на первой тестовой игре, посмотреть и свою команду, посмотреть стадион. И сравнить с тем, что я видел год назад. Я уже представляю, что это — небо и земля, конечно», — рассказал заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов» Валериан Панфилов.
После проверки работы всех систем и служб уже в рамках чемпионата мира по футболу на самарской арене пройдут шесть матчей. В групповом этапе сыграют Коста-Рика и Сербия, Дания и Австралия, Уругвай и Россия, Сенегал и Колумбия. А также состоится по одной игре ⅛ и ¼ финала. До начала мундиаля осталось 50 дней. Игры пройдут в 11 городах-организаторах. Практически все билеты уже проданы. О том, как шло строительство стадиона «Самара Арена», можно увидеть в эфире нашего телеканала в постоянной рубрике «Губерния на высоте», а также на сайте guberniatv.ru.
ТРК Губерния: последние новости
Появилось видео строительства "Самара Арены" с самого начала до сегодняшних дней Предстоящий тестовый матч на "Самара Арене" обсудили в эфире программы "Крылья Губернии" В Самаре областная спартакиада по настольному теннису прошла среди работников исполнительной власти и министерств региона
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