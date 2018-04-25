Завтра стадион «Самара Арена» получит заключение на соответствие проектной документации

Заключение на соответствие стадиона «Самара Арена» проектной документации будет выдано завтра, 26 апреля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович . Первый тестовый матч на главном спортивном объекте областного центра состоится в субботу, 28 апреля. В рамках 35 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом». Почетными гостями первой игры на «Самара Арене» станут ветераны «Крыльев». «В первую очередь, конечно, победы, ждем победы. И эта атмосфера… Я уже представляю, я, конечно, рад и счастлив, что мне придется присутствовать на первой тестовой игре, посмотреть и свою команду, посмотреть стадион. И сравнить с тем, что я видел год назад. Я уже представляю, что это — небо и земля, конечно», — рассказал заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов» Валериан Панфилов.

После проверки работы всех систем и служб уже в рамках чемпионата мира по футболу на самарской арене пройдут шесть матчей. В групповом этапе сыграют Коста-Рика и Сербия, Дания и Австралия, Уругвай и Россия, Сенегал и Колумбия. А также состоится по одной игре ⅛ и ¼ финала. До начала мундиаля осталось 50 дней. Игры пройдут в 11 городах-организаторах. Практически все билеты уже проданы. О том, как шло строительство стадиона «Самара Арена», можно увидеть в эфире нашего телеканала в постоянной рубрике «Губерния на высоте», а также на сайте guberniatv.ru.