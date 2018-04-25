Лебедей‑шипунов и уток‑пингвинок выпустят в пруды столичного парка «Царицыно» 1 мая

Летний сезон откроется в столичном парке «Царицыно» 1 мая, в этот день в пруды запустят лебедей-шипунов, серых гусей и уток-пингвинок, сообщается на сайте парка.

Во вторник, 1 мая, в «Царицыно» заработают лодочная станция, танцевальная и спортивные площадки, летние веранды большинства кафе, а на новом футбольном поле пройдет чемпионат по мини-футболу на кубок музея-заповедника «Царицыно» между сборными работников культуры.

«С наступлением мая в парке заработают лодочные станции, где традиционно можно будет арендовать на какое-то время весельную лодку или катамаран, а в царицынские пруды выпустят водоплавающих птиц. Помимо традиционных белых лебедей-шипунов и серых гусей, все лето в Царицыне можно будет наблюдать четырех индийских бегунов — уток, которых называют еще «пингвинками» из-за особенно прямой осанки», — говорится в сообщении.

Футбольные матчи начнутся в 10:00 и продолжатся до 15:00. Команды будут бороться за настоящий спортивный кубок, который музей-заповедник специально заказывает к этому событию. На новое футбольное поле выйдут сборные «Царицыно», департамента культуры города Москвы, столичных библиотек, культурных центров и других учреждений культуры. Болеть за команды смогут все желающие — вход на трибуны свободный.

С 1 мая в парке заработает не только новое футбольное поле, но и несколько новых спортплощадок — в том числе для игры в бадминтон и workout-зал под открытым небом с тренажерами для людей старшего возраста (65+). Помимо этого, откроется многофункциональный комплекс для игр в пляжные волейбол и гандбол — с ночным освещением и обогреваемой раздевалкой с душем.

«В этот день откроется знаменитая Царицынская танцплощадка, где в первый же день пройдут танцевальный мастер-класс и открытый урок по историко-бытовым и бальным танцам. Программа рассчитана до 20:00 — но это только начало! В течение мая пять дней в неделю на площадке будут проводиться бесплатные занятия по тайчи, цигуну и йоге, а также уроки танцев. Майское расписание работы площадки — на сайте», — уточняется на сайте.

В новом сезоне музей-заповедник «Царицыно» ждет масса обновлений. В июне появятся новые киоски для продажи кофе и мороженого, новая парковая мебель и новая навигационная система, в палисаднике между Первым и Вторым оранжерейными корпусами откроется «Сад лекарственных растений» с редкими и действительно целебными травами и кустарниками, а в июле начнется и продлится до конца лета фестиваль «Дачное Царицыно», посвященный традиционным дачным развлечениям, Серебряному веку и знаменитым царицынским дачникам, жившим здесь в конце XIX — начале XX веков.