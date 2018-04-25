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Чепик рекомендовал включить пловцов Куимова и Насретдинову в состав сборной на ЧЕ
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Чепик рекомендовал включить пловцов Куимова и Насретдинову в состав сборной на ЧЕ 

Р-Спорт 1 час назад
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что рекомендовал включить в состав команды на чемпионат Европы пловцов Егора Куимова и Розалию Насретдинову.
Насретдинова и Куимов на профильных дистанциях на чемпионате России в Москве допустили фальстарты и лишились шанса выполнить условия отбора на чемпионат Европы, который пройдет в Глазго в августе.
"Рекомендовал включить в состав сборной России Куимова и Насретдинову в интересах команды", — сказал Чепик журналистам.
Также он прокомментировал вопрос о включении в состав эстафетной команды 4 по 200 метров вольным стилем призера Олимпийских игр Данилу Изотова, который не попал в топ-4 в соответствующем виде программы на чемпионате страны. «Все спорные вопросы по эстафетам мы будем решать уже в Глазго. Индивидуально на 100 м кролем Данила отобрался, в Глазго он в любом случае поедет», — подчеркнул он.
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