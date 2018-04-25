Чепик рекомендовал включить пловцов Куимова и Насретдинову в состав сборной на ЧЕ

Розалию Насретдинову. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что рекомендовал включить в состав команды на чемпионат Европы пловцов Егора Куимова

Насретдинова и Куимов на профильных дистанциях на чемпионате России в Москве допустили фальстарты и лишились шанса выполнить условия отбора на чемпионат Европы, который пройдет в Глазго в августе.

"Рекомендовал включить в состав сборной России Куимова и Насретдинову в интересах команды", — сказал Чепик журналистам.