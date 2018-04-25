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«Сибирь» подписала новый контракт с Макаровым
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«Сибирь» подписала новый контракт с Макаровым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Сибирь» заключила новое соглашение с защитником Александром Макаровым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год.
Макаров перешел в «Сибирь» из «Югры» по ходу сезона. В 17 матчах за новосибирцев он отметился 2 передачами.
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