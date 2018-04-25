«Сибирь» подписала новый контракт с Макаровым

«Сибирь» заключила новое соглашение с защитником Александром Макаровым , сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год.

Макаров перешел в «Сибирь» из «Югры» по ходу сезона. В 17 матчах за новосибирцев он отметился 2 передачами.