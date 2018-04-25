Подрядчик «Волгоград Арены» прокомментировал фото шва на конструкции стадиона

АО «Стройтрансгаз» , подрядчик стадиона «Волгоград Арена», прокомментировал появившуюся в Сети фотографию, на которой запечатлён шов на одной из конструкций арены.

«На фотографии запечатлён деформационный шов, выполненный согласно проекту строительства стадиона. Деформационные швы предназначены для того, чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при различных внутренних и внешних воздействиях, в том числе при температурных колебаниях. Они представляют собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и тем самым придающий сооружению некоторую степень упругости. Такие швы расположены в нескольких местах стадиона. Прочность, долговечность и безопасность стадиона не вызывает опасений.

Во время финишной отделки деформационный шов был покрыт шпаклёвкой и окрашен. Трещина только на отделочных материалах. Предписаний Ростехнадзора РФ по этому вопросу нет, потому что деформационные швы необходимы при строительстве.