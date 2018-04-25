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Зелено-белые набирают обороты
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Зелено-белые набирают обороты 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
В матче 3-го тура Первенства России среди команд III дивизиона (зона «Москва») ФК «Зеленоград» на стадионе «Салют-Гераклион» принимал «Буревестник».
Как сообщает окружная газета zelao.ru, игроки «Буревестника» в 1-м тайме трижды били по воротам Романа Нестратова, дважды промахнулись, однажды голкипер в броске отразил мяч. Зеленоградцы ответили более результативно — к концу 14-й минуты вели 2:0, а на 23-й минуте на табло стадиона уже значился счет 3:0. На 66-й минуте Асен Димитров поставил очень красивую точку в матче, забив красивый гол ударом под перекладину в падении через себя, так называемой «бисиклетой».
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