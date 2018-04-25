Хозяин слона-беглеца разозлился и заморил его голодом

Житель Камбоджи заморил голодом 35-летнего слона, желая наказать животное. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Животное по кличке Беонг Кок (Beong Kok) вызвало гнев владельца из-за того, что сбежало из дома и устроило хаос в одной из деревень в округе Сенмонором, повредив несколько домов. Слона удалось поймать только после двухдневной погони. Хозяин решил проучить слона и месяц не давал ему еды в наказание за плохое поведение. Он рассчитывал, что ослабевший Беонг Кок перестанет вести себя непредсказуемо, однако животное ослабло и умерло от голода.

Сотрудник местной организации по охране слонов Хан Дийон (Khun Diyon) рассказал, что животное никого не ранило во время побега, и его наказание неадекватно проступку. «Мы не смогли спасти его, потому что у него не было сил и еды. Очень жаль, что мы потеряли слона», — отметил он.

Местные власти начали расследование инцидента.

В конце марта сообщалось о гибели одной из последних пляшущих медведиц в Непале. Зоозащитники отобрали животное у уличных артистов и перевезли в столицу, однако власти страны отправили его не в приют, а в зоопарк. Там она скончалась в тесной клетке, не предназначенной для зверей такого размера.