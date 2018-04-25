Более 370 команд станут участниками фестиваля «Россия любит футбол» в «Лужниках»

Более 370 команд примут участие во втором ежегодном фестивале «Россия любит футбол», который 12 мая 2018 г. пройдет в олимпийском спорткомплексе «Лужники». Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной фестивалю, сообщил генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский

«На сегодняшний момент на этот турнир заявилось уже 370 с небольшим любительских команд, которые будут участвовать в этом турнире и бороться за призы», — сообщил А. Полинский.

Он уточнил, что в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов.

В свою очередь представитель оргкомитета фестиваля «Россия любит футбол» Алексей Кожухов добавил, что в рамках концертной программы фестиваля выступят звезды российской эстрады.