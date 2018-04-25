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Более 370 команд станут участниками фестиваля «Россия любит футбол» в «Лужниках»
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Более 370 команд станут участниками фестиваля «Россия любит футбол» в «Лужниках» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва центр
Более 370 команд примут участие во втором ежегодном фестивале «Россия любит футбол», который 12 мая 2018 г. пройдет в олимпийском спорткомплексе «Лужники». Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной фестивалю, сообщил генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.
«На сегодняшний момент на этот турнир заявилось уже 370 с небольшим любительских команд, которые будут участвовать в этом турнире и бороться за призы», — сообщил А. Полинский.
Он уточнил, что в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов.
В свою очередь представитель оргкомитета фестиваля «Россия любит футбол» Алексей Кожухов добавил, что в рамках концертной программы фестиваля выступят звезды российской эстрады.
«Первый фестиваль, который был в сентябре прошлого года, посетили более 15 тыс. гостей, в этом году мы рассчитываем на улучшение этого показателя. В этом году в концерте будут принимать участие звезды: Елена Темникова, группа «Пицца», Денис RiDer и группа Uma2rman», — отметил А. Кожухов.
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