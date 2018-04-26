В Москве пройдет фестиваль «Россия любит футбол»

Более 370 любительских команд подали заявки для участия во втором ежегодном спортивно-музыкальном празднике «Россия любит футбол!», который пройдет 12 мая в «Лужниках».

Как сообщил на официальной пресс-конференции генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский, мероприятие приурочено к чемпионату мира FIFA. «Мы сейчас все живем футболом, — отметил он. — На сегодняшний момент на турнир заявилось уже 370 любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Заявки еще принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой. Само мероприятие пройдет на полях под номером 6 и 9».

В фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов. По словам Александра Полинского, такие фестивали нужно проводить не только в Москве, но и в других городах — хозяев чемпионата мира, но это должна решать уже местная администрация.

Руководитель ДСЗМ отметил, что Москва в свою очередь готова к экзамену чемпионата мира: «Сейчас для нас непростой финальный этап подготовки к чемпионату мира по футболу: необходимо смонтировать фанзону, международный вещательный центр, медиа студии и парк футбола на Красной площади. Все идет в плановом режиме и уже понятно что и где будет собираться. Каких-то больших проблем с этим не вижу. Могу с уверенностью сказать, что Москва готова к экзамену чемпионата мира по футболу! Что касается фестиваля „Россия любит футбол“, то надеемся, что футбольному празднику для всей семьи будет сопутствовать ясная погода, что не будет сюрпризов в виде дождя или снега, а все остальное для успешного проведения праздника у нас есть. Приглашаем на второй РЛФ ФЕСТ всех от мала до велика», — отметил Полинский. Представитель оргкомитета фестиваля Алексей Кожухов обнародовал имена звезд российской эстрады, которые выступят хедлайнерами концертной программы: «Первый фестиваль в сентябре прошлого года посетили более 15 тысяч гостей, в этом году мы рассчитываем на улучшение этого показателя. Во всяком случае, на это надеемся, ведь в концерте у нас будут принимать участие такие звезды как Елена Темникова , группа „Пицца“, Денис RiDer и группа „Uma2rman“. Послы движения „Россия любит футбол“ — член исполкома РФС , известный в прошлом игрок сборной России Алексей Смертин и чемпион России 2002 и 2004 года в составе ФК „Локомотив“ Дмитрий Сенников рассказали, что очень важно, что на спортивно-музыкальный фестиваль можно будет прийти всей семьей, включая маленьких детей.