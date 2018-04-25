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В Калининградской области обнаружили захоронение советских офицеров
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В Калининградской области обнаружили захоронение советских офицеров 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На востоке области поисковики обнаружили место, где по данным из архивных документов, находится захоронение 13-и советских офицеров, погибших в январе 1945 года. Наша съёмочная группа вместе с энтузиастами отправилась в один из самых удалённых уголков Калининградской области, где нет дорог и пропадает мобильная связь, чтобы вместе с поисковиками обозначить место захоронения.
Поля между рекой Русской и дорогой на посёлок Совхозное. На этой земле русские сражались с германцами и в Первую мировую, и в Великую Отечественную. Местность давно нехоженая. Машины застревают в грязи, однако, вырваться из природного капкана помогает смекалка и решительный настрой.
Значительный отрезок пути до бывшего имения Зоденен приходится преодолевать пешком. Поисковики указывают на заросший участок, они уверены, что здесь находятся останки офицеров из 153-й Смоленской танковой бригады, которые погибли в январе 45-го.
Сантиметр за сантиметром, с помощью специального щупа поисковики устанавливают точные контуры захоронения.
В 70-х останки солдат переносили в братские захоронения на территориях населённых пунктов. Возможно, недостаток информации не позволил провести эту работу до конца.
Михаил Черенков, председатель Калининградского Регионального Отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры:
— И, конечно, здесь надо решать вопрос, не может быть такого, чтобы воинское захоронение, на территории Калининградской области осталось без памятника, без креста, мы сегодня поставили крест, и уже вопрос властей, как действовать дальше.
Есть два варианта: установить постоянный памятник на месте захоронения, или перенести останки танкистов на братскую могилу в ближайшем посёлке. Поисковики продолжат работу в архивах и на местах боёв. Это нужно — не мёртвым. Это надо — живым.
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