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Фестиваль «Россия любит футбол!» пройдет 12 мая в «Лужниках» в Москве
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Фестиваль «Россия любит футбол!» пройдет 12 мая в «Лужниках» в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве 12 мая состоится фестиваль «Россия любит футбол!», в турнире в рамках фестиваля примут участие около 370 любительских команд, сообщил в среду журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Полинский.
«Второй раз проводим фестиваль «Россия любит футбол!». Первый раз фестиваль состоялся в сентябре, мероприятие прошло с большим успехом. В этом году решили 12 мая провести второй раз это мероприятие», — сказал Полинский.
Он отметил, что фестиваль футбола и музыки проводят в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится летом этого года в России.
«На этот турнир уже заявилось 370 с небольшим любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Мероприятие состоится в «Лужниках» на поле номер девять и шесть, недалеко от Малой арены, там же будет установлена сцена», — добавил Полинский.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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