Зеленоградская команда ЮИД успешно выступила на слете в Москве

Юные инспекторы дорожного движения Зеленограда заняли второе место в Московском конкурсе «Безопасное колесо-2018». Городской слет ЮИДовцев в 40-й раз прошел в Москве 22 апреля. В нем приняли участие команды-победители окружных конкурсов. Зеленоград представлял отряд ЮИД школы № 1194. Участники слета демонстрировали свои знания Правил дорожного движения, навыки оказания первой доврачебной помощи, состязались в мастерстве фигурного вождения велосипеда на территории автогородка. Кроме этого, ребята выступили с оригинальными творческими номерами, которые оценивало жюри.