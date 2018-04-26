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Зеленоградская команда ЮИД успешно выступила на слете в Москве
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Зеленоградская команда ЮИД успешно выступила на слете в Москве 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Юные инспекторы дорожного движения Зеленограда заняли второе место в Московском конкурсе «Безопасное колесо-2018». Городской слет ЮИДовцев в 40-й раз прошел в Москве 22 апреля. В нем приняли участие команды-победители окружных конкурсов. Зеленоград представлял отряд ЮИД школы № 1194. Участники слета демонстрировали свои знания Правил дорожного движения, навыки оказания первой доврачебной помощи, состязались в мастерстве фигурного вождения велосипеда на территории автогородка. Кроме этого, ребята выступили с оригинальными творческими номерами, которые оценивало жюри.
Команда юных зеленоградцев выступила в составе Двойченковой Валерии, Кокориной Евгении, Тимофеева Артема, Шароварина Юрия и стала второй в командном зачете. В личном зачете Шароварин Юрий завоевал на этапе «Фигурное вождение велосипеда», и занял второе место в итоговом Личном зачете. Кокорина Евгения вышла на второе место на этапе «Автогородок» и на третье место на этапе «Фигурное вождение велосипеда».
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