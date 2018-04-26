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Спортсменки из района Текстильщики заняли призовые места на открытом турнире по художественной гимнастике
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Спортсменки из района Текстильщики заняли призовые места на открытом турнире по художественной гимнастике 

Управа района Текстильщики 49 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Гимнастки, представлявшие Дворец творчества имени Гайдара района Текстильщики, взяли призовые места на открытом городском турнире «Апрельский лучик». Как рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко, девочки успешно выступили как в командном, так и в личном зачете.
— В групповых выступлениях команда «Бусинки» получила второе место, а команда «Триумф» — первое. В личном зачете одна гимнастка завоевала серебро, а еще две — бронзу, — уточнила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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