Спортсменки из района Текстильщики заняли призовые места на открытом турнире по художественной гимнастике 

Гимнастки, представлявшие Дворец творчества имени Гайдара района Текстильщики, взяли призовые места на открытом городском турнире «Апрельский лучик». Как рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко, девочки успешно выступили как в командном, так и в личном зачете.
— В групповых выступлениях команда «Бусинки» получила второе место, а команда «Триумф» — первое. В личном зачете одна гимнастка завоевала серебро, а еще две — бронзу, — уточнила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)