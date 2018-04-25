ЕР присоединится к первомайским шествиям Федерации независимых профсоюзов

"24 апреля президиум генерального совета «Единой России» принял решение принять участие в проведении 1 мая совместно с Федерацией независимых профсоюзов России праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда. Традиционно представители партии «Единая Россия» принимают участие в праздничных шествиях и митингах по случаю 1 мая в Москве и регионах страны", — сообщили в партии.

Среди лозунгов, с которыми единороссы планируют принять участие в шествии, в том числе: «Будущее страны зависит от каждого!», «За новые рабочие места!», «За справедливость и социальную поддержку!», «Россия — страна возможностей!», «Не страшны санкции пока в единстве нация!», «Молодым — работу! Пожилым — заботу!».