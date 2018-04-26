СМИ: тренер юношеского «Ливерпуля» Джеррард может возглавить «Рейнджерс» 

Легенда «Ливерпуля» и главный тренер юношеской команды Стивен Джеррард может возглавить шотландский «Рейнджерс». Об этом сообщает Todomercadoweb.es.
По информации издания, президент клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим полузащитником сборной Англии, чтобы обсудить детали контракта.
На данный момент главным тренером «Рейнджерс» является Грэм Марти, который руководит командой с 10 февраля 2017 года.
В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» за четыре тура до окончания турнира идет на втором месте с 65 очками. Команда уступает 10 баллов «Селтику».
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра готов возглавить лондонский клуб.