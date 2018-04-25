Пятилетняя мастерица из Текстильщиков заняла третье место на конкурсе «Русское узорочье»

Третье место на конкурсе «Русское узорочье» заняла Надежда Долгерт из района Текстильщики. Об этом сообщили в администрации молодежного центра «Галерис», в котором занимается девочка.

— Наши воспитанники выступали в двух номинациях: «Декоративная живопись и композиция», «Обработка текстильных материалов». В последней номинации пятилетняя Надежда Долгерт заняла третье место с куколкой, которую она изготовила на мастер-классе, — пояснил представитель центра.

Добавим, что конкурс проходил в Рузском районе Подмосковья. (мю)