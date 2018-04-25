В этом году проект «Бегом по Золотому кольцу» объединит шесть регионов Центральной России

1 мая в Ярославской области стартует ежегодный проект «Бегом по Золотому кольцу». В наступающем сезоне он объединит более 37 тысяч участников, 13 исторических городов из шести регионов Центральной России: Ярославской, Костромской, Московской, Владимирской, Тульской областей и города Москвы. Первый этап — полумарафон «Май. Мир. Молодость» — пройдет в Тутаеве.

— Проект реализуется на высоком уровне в соответствии с международными стандартами. Он уже получил признание как в России, так и за рубежом, — отметил директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. — Технологии организации, масштабность событий, массовость участников — все это делает проект значимым не только в спортивной сфере, но и в туристической и социальной. За три года беговые мероприятия в его рамках привлекли в регион более 77 тысяч человек.

В этом сезоне старты подготовлены как для опытных бегунов, так и для начинающих. «Гонка за лидером» объединит сильных спортсменов, а эстафета поможет пробежать полумарафон командой. Впервые разделены детские старты — в зависимости от возрастных категорий участников.

Каждое мероприятие проекта включает следующие дистанции: 300 и 600 метров, а также 3, 10 и 21,1 километра.

— Для особо выносливых предусмотрены два марафона, — рассказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Андрей Кричмара. — В забегах принимают участие любители различного уровня подготовки, в том числе школьники и студенты. Помимо этого, дистанцию в 600 метров преодолевают спортсмены с особенностями в физическом развитии. Самым маленьким нашим участникам едва исполнилось четыре года, возраст самого опытного — 86 лет.

Беговые старты состоятся в семи городах Ярославской области. В сентябре в рамках проекта Ярославль в третий раз встретит чемпионат России по полумарафону.

— Проект очень быстро вырос из границ области. Сегодня его с уверенностью можно назвать примером для других регионов, — подчеркнул первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Андрей Сильнов . — Опыт его реализации и имеющиеся наработки могут рассматриваться как фундамент для построения общенациональных проектов.

В качестве положительного примера такой работы является экспорт IT-технологий, созданных в регионе в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу», в другие отрасли.

Справка

Спортивно-массовый проект «Бегом по Золотому кольцу» реализуется с 2015 года. На первичном этапе беговые мероприятия прошли в семи городах области: Тутаеве, Угличе, Переславле, Рыбинске, Мышкине, Ярославле, Ростове Великом. В них приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 12 до 79 лет из 47 регионов России и 15 стран. Каждый год география проекта расширяется, растет число его участников. В минувшем году ярославский полумарафон «Золотое кольцо» был признан «Лучшим беговым событием 2017 года» по версии Всероссийской федерации легкой атлетики. На старт вышли 6500 участников из 20 стран мира и 300 городов России.