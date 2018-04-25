В Камбодже хозяин заморил слона голодом за побег

Слона поймали через два дня. Хозяин в наказание месяц не давал ему еду, рассчитывая, что ослабевший слон будет спокойнее. Ветеринары спасти животное не смогли. В итоге слон умер от голода.

Местные власти начали расследование, пишет Daily Mail.