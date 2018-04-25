Юпп Хайнкес: «История о продаже Левандовски в „Реал“ существует только в фантазиях прессы»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" подчеркнул, что мюнхенцы не будут продавать нападающего Роберта Левандовски. Ранее появилась информация, что летом поляк может перейти как раз в «Реал».

— Этот вопрос между клубами не обсуждался, он есть только в фантазиях прессы, — цитирует AS Хайнкеса. — Это все существует только в воображении журналистов. «Бавария» очень довольна Левандовски. Он хорошо играл в «Боруссии» и показывает лучший футбол после перехода в «Баварию». Забивает много, приносит пользу. Он все отдает команде и остается все время в форме, поэтому я даже не хочу обсуждать его будущее.