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Юпп Хайнкес: «История о продаже Левандовски в „Реал“ существует только в фантазиях прессы»
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Юпп Хайнкес: «История о продаже Левандовски в „Реал“ существует только в фантазиях прессы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" подчеркнул, что мюнхенцы не будут продавать нападающего Роберта Левандовски. Ранее появилась информация, что летом поляк может перейти как раз в «Реал».
— Этот вопрос между клубами не обсуждался, он есть только в фантазиях прессы, — цитирует AS Хайнкеса. — Это все существует только в воображении журналистов. «Бавария» очень довольна Левандовски. Он хорошо играл в «Боруссии» и показывает лучший футбол после перехода в «Баварию». Забивает много, приносит пользу. Он все отдает команде и остается все время в форме, поэтому я даже не хочу обсуждать его будущее.
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