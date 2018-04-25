#Видео: как бесплатно получить AirPods и кое-что еще?

Многие не покупают наушники AirPods из-за того, что ими неудобно пользоваться с зимней шапкой. Но зима закончилась, и мы предлагаем вам оценить эти наушники. Совместно с Smartprice мы разыгрываем три комплекта AirPods и кое-что еще.

Кроме трех пар AirPods, в качестве приза выступят 12 внешних аккумуляторов GP, которые тоже никогда не будут лишними.

Для участия в конкурсе нужно пройти всего три простых шага:

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После того как анкета будет заполнена, останется подождать семь дней. Ровно через неделю будут оглашены результаты конкурса и названы победители.

Победитель будет выбран при помощи сервиса random.org, то есть случайным образом. После того как будет выбрана случайная анкета потенциального победителя, она будет проверена на соответствие требованиям конкурса. Если заполнены все поля, а анкета отправлена только один раз, тот, кто ее заполнил, и станет одним из победителей. Так же будут выбраны и остальные победители.

Как видим, конкурс совсем не сложный, а призы очень приятные. Поэтому теперь, когда условия озвучены, можно начинать борьбу за призы. Удачи вам!