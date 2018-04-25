Футболисты-соколинцы победили в финале окружного этапа первенства

В Восточном округе завершился окружной этап первенства по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

На стадионе на улице Ткацкая школы №1362 в субботу состоялись финальные игры первенства, а также матчи за третье место. Команды из ребят двух возрастных категорий разыграли в этот день призовые места.

Среди футболистов 2007-2008 годов рождения первое место, согласно результатам турнира, завоевала команда из Соколиной горы. На втором месте — спортсмены из Новокосина, на третьем — из Ивановского. Среди ребят 2005-2006 годов рождения первое место завоевали ребята из Ивановского, второе — соколинцы, третье — спортсмены из Метрогородка. По итогам игр участники получили медали и грамоты. Помимо этого, чемпионы окружного этапа смогут представлять ВАО на городском этапе турнира.

Фото: предоставлено ЦФКиС ВАО.