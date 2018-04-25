С устройством стадиона ЦСКА познакомились юные жители Сокола

Ученики школы №1249 Сокола в конце прошлой недели побывали с экскурсией на стадионе ЦСКА. Дети познакомились с историей клуба и самой арены. Об этом рассказали организаторы поездки.

— Ребятам рассказали об устройстве стадиона, его возможностях и системе безопасности. Экскурсия была увлекательной и полезной, — сообщил представитель образовательного учреждения.

Также детям рассказали, как правильно вести себя во время матчей и действовать в чрезвычайных ситуациях, если они возникли во время нахождения на стадионе. (ео)