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С устройством стадиона ЦСКА познакомились юные жители Сокола
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С устройством стадиона ЦСКА познакомились юные жители Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики школы №1249 Сокола в конце прошлой недели побывали с экскурсией на стадионе ЦСКА. Дети познакомились с историей клуба и самой арены. Об этом рассказали организаторы поездки.
— Ребятам рассказали об устройстве стадиона, его возможностях и системе безопасности. Экскурсия была увлекательной и полезной, — сообщил представитель образовательного учреждения.
Также детям рассказали, как правильно вести себя во время матчей и действовать в чрезвычайных ситуациях, если они возникли во время нахождения на стадионе. (ео)
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